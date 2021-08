Vino: ad Alba festa degli autoctoni del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Torna ad Alba, nel centro storico, la Festa dei vini autoctoni del Piemonte, in programma sabato 28 agosto, Inizio delle degustazioni alle ore 17,30 e con termine alle 23. L'incontro si terrà su prenotazione, a numero chiuso, con la possibilità comunque di sostare e degustare tutti i vini.

Due i turni per le degustazioni, il primo dalle ore 17.30 ore 20, il secondo dalle 20.15 alle 23. In assaggio vini espressione di oltre 30 vitigni piemontesi: di molti saranno presentate in degustazione anche più etichette; quelli più rari, spesso legati al lavoro di ricerca e valorizzazione di una o due cantine, saranno radunati in banchi enoteca.

I vini in degustazione sono Albarossa, Arneis, Avanà, Baratuciat, Barbera, Becuet, Bian Ver, Bonarda, Bussanello, Cari, Caricalasino, Cortese, Croatina, Dolcetto, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamba di pernice, Grignolino, Malvasia, Malvasia di Schierano, Malvasia moscata, Montanera, Moscato, Nascetta, Nebbiolo, Nebbiolo di Dronero, Neretto di San Giorgio, Pelaverga, Pelaverga Piccolo, Quagliano, Rossese bianco, Ruchè, Timorasso, Uva rara, Uvalino, Vespolina. A fianco delle degustazioni saranno presenti alcuni espositori con la vendita di prodotti tipici del territorio.

