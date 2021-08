Incidenti montagna: un morto e un ferito nel Vco

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Un escursionista è morto e un è rimasto ferito in gravi condizioni in due incidenti avvenuti fra le montagne del Vco.

Il primo si è verificato nella zona del Passo del Cingino, nel territorio di Antrona Schiera. I soccorsi sono stati prestati dall'equipe di un elicottero della svizzera Air Zermatt. Il medico della squadra ha poi dichiarato che l'uomo era deceduto e ha passato l'operazione alle autorità italiane, competenti per territorio.

Sul posto, per il recupero della salma, doveva intervenire l'elicottero del Soccorso alpino della Guardia di finanza ma, al momento del decollo, le condizioni meteo sono peggiorate all'improvviso rendendo impossibile l'operazione. Si stanno così attrezzando delle squadre da terra del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del Soccorso alpino delle Fiamme Gialle.

Il secondo incidente è avvenuto al pizzo Marona, nel territorio del Comune di Aurano, dove l'escursionista è caduto nei pressi del passo del Diavolo. Sul posto è arrivato un elicottero del servizio 118. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso.