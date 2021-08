Incendi: casa in fiamme ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 AGO - Un incendio è divampato questa mattina in una casa ad Alessandria in via del Coniglio, nel quartiere Cristo. Il proprietario è rimasto intossicato, in modo apparentemente non grave, ed è stato portato in ospedale. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, che hanno interessato uno dei locali della costruzione. Sul posto si sono portati anche i carabinieri. (ANSA).