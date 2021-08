Covid: Torino, sospensione per sei medici No Vax

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Prime sospensioni a Torino per i sanitari No Vax. L'Ordine dei medici e odontoiatri ha ricevuto le comunicazioni relative agli accertamenti preliminari svolti dalle Asl cittadine su sei iscritti.

"L'atto - viene spiegato - determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid". Il provvedimento è valido fino al 31 dicembre.

"Il rifiuto di vaccinarsi da parte di questi colleghi - commenta il presidente dell'ordine, Guido Giustetto - va contro, oltre che alle evidenze scientifiche, a diversi principi e precetti del nostro codice deontologico, che pone il medico in posizione di garanzia nei confronti dei cittadini che a lui si rivolgono.

È paradossale che proprio un medico possa diventare fonte di malattia per i suoi pazienti. Vi è il diritto di non vaccinarsi? Bene, allora questi colleghi si tolgano il camice e cambino lavoro". (ANSA).