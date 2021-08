Covid: Piemonte, 240 nuovi casi positivi

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Sono 240 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid. Gli asintomatici sono 102.

Dall'inizio dell'epidemia il totale sale a quota 376.037.

Salgono di una unità i ricoveri in terapia intensiva (13 in tutto) e di due i ricoveri in altri reparti (146).

Nessun decesso è stato segnalato. (ANSA).