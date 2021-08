Politecnico Torino, +14% iscritti ai test di ammissione

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Il Politecnico di Torino conferma anche quest'anno la tendenza di crescita registrata negli ultimi anni per le pre-immatricolazioni: sono 14.800 gli studenti che hanno sostenuto nelle prime sessioni dell'anno e sosterranno nei prossimi giorni i test di ammissione per i corsi di Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione, il 14% in più rispetto alle aspiranti matricole del 2020/2021.

"Siamo molto soddisfatti di questi dati, in controtendenza rispetto a certe previsioni poco ottimiste sulla volontà dei giovani di investire nel proprio futuro - commenta il Rettore, Guido Saracco - il numero di iscritti ai nostri test dimostra invece che sicuramente i ragazzi e le ragazze sono fermamente convinti che una formazione di qualità sarà ancora più importante negli anni a venire e riconoscono nel Politecnico di Torino un Ateneo serio, che continua a fornire una formazione di alto livello, anche nel periodo dell'emergenza sanitaria".

Gli iscritti ai test si contenderanno i 4.685 posti disponibili per i corsi di Ingegneria, gli 85 per il corso in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale e i 250 per il corso di Design e comunicazione.

Sono invece già stati individuati con il test nazionale, quest'anno anticipato al 27 luglio, i 500 studenti e le studentesse che possono iscriversi al corso di Architettura, che quest'anno ha visto incremento di oltre 1.000 iscritti alla prova di ammissione:(+22,7% rispetto all'anno scorso).

Torna ai livelli pre-Covid la percentuale degli studenti da fuori Piemonte e dall'estero (complessivamente, il 56% di tutti gli iscritti ai test). Nonostante la situazione di incertezza a livello internazionale legata all'emergenza sanitaria, crescono stranieri: a oggi 2.700 iscritti ai diversi test, contro i 1.600 dello scorso anno. I Paesi più rappresentati sono Turchia, Iran, India, Libano e Cina.

Sono, infine, ancora aperte, fino alle ore 12 del 21 settembre, le iscrizioni alla prova per accedere ai 60 posti del corso di laurea professionalizzante in Tecnologie per l'industria manifatturiera. (ANSA).