In Ossola i someggiatori della 'Sbrinz route''

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 27 AGO - La Sbrinz Route era una via storica che collegava Lucerna (Svizzera) a Domodossola. Un lungo percorso di circa 150 chilometri sui sentieri delle Alpi, una via di collegamento commerciale, soprattutto di generi alimentari, utile agli scambi nei secoli scorsi e un tempo percorsa soprattutto delle popolazioni walser. Non a caso è proprio il formaggio svizzero Sbrinz a dare il nome all'intera manifestazione che ogni anno si ripete. Domani la carovana di someggiatori figuranti (50-60 persone con asini, muli e cavalli) supererà il confine svizzero raggiungendo la Val d'Ossola: passando dall'alta Valle Formazza alla Valle Antigorio raggiungerà nel pomeriggio l'antica piazza Mercato di Domodossola (ANSA).