Covid: raduno Italexit a Torino contro vaccini

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Raduno di Italexit, nel tardo pomeriggio di oggi, ai giardini davanti al Palazzo di Giustizia di Torino. A decine si sono ritrovati per protestare contro i vaccini e il Green Pass. Il candidato sindaco di Torino del movimento. Ivano Verra, ha lanciato una provocazione choc: "C'è chi è pronto a baciare i malati di Covid per contrarre il virus piuttosto che vaccinarsi. Conosco delle persone che stanno cercando dei malati per baciarli e abbracciarli. Sono insegnanti o infermieri". (ANSA).