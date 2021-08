Cirio, dati Covid del Piemonte stabili, non aumenta rischio

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - "I dati del Piemonte" sul Covid "sono stabili, da tre settimane continuano a essere da piena zona bianca, la pressione ospedaliera resta al 2%, non c'è rischio in aumento". Così il presidente della Regione Alberto Cirio, durante la presentazione di un'iniziativa turistica che si terrà in Valle di Susa, a proposito dell'inserimento del Piemonte tra le 10 regioni e province italiane a rischio moderato, come risulta dal monitoraggio settimanale di Iss-Ministero della Salute. "I dati - ha aggiunto Cirio - pongono il Piemonte in una condizione di salute estremamente buona che ci fa guardare con ottimismo al futuro". (ANSA).