Calcio: Ronaldo giorno decisivo, Juve valuta offerta City

E' il giorno decisivo per il futuro di Cristiano Ronaldo, anche se l'eventuale annuncio del suo trasferimento potrebbe non arrivare oggi. Dopo l'incontro tra il procuratore Jorge Mendes e la dirigenza della Juventus, ieri alla Continassa, il club bianconero attende l'offerta del Manchester City. La Juventus avrebbe posto la condizione di incassare 28 milioni dalla cessione del fuoriclasse portoghese, che ha ancora un anno di contratto con i bianconeri. I Citizens dovrebbero formalizzare nelle prossime ore la loro offerta.

I soldi ottenuti dalla cessione e il risparmio sull'ingaggio, 60 milioni di euro lordi all'anno, consentirebbe alla Juventus di piazzare su mercato il colpo per la sostituzione di CR7, per cui, dopo la presenza di Mino Raiola ieri a Torino, sarebbe in prima fila Moise Kean.

Oggi, come di consueto alla vigilia delle partite, parlerà Massimiliano Allegri e c'è grande attesa per le parole del tecnico sulla vicenda Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, nel frattempo, ha postato su Instagram un video di promozione della sua Madeira, nominata come miglior isola d'Europa per le destinazioni turistiche.