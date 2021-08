Aeroporti: Wizz Air, nuovo collegamento Torino-Skopje

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Wizz Air, compagnia low cost dell'Europa centro-orientale, espande il proprio network da Torino con una nuova rotta internazionale da e per Skopje, in Macedonia del Nord. I voli saranno operati dal 18 dicembre 2021 con due frequenze settimanali (martedì e sabato) e sono in vendita sin da oggi con tariffe a partire sul sito della compagnia aerea www.wizzair.com o sulla mobileapp del vettore.

Nella stagione invernale 2021/2022 saranno così 12 le destinazioni del network della compagnia collegate da Torino: oltre alla new entry Skopje, anche Bacau, Bari, Bucarest, Catania, Chisinau, Iasi, Napoli, Palermo, Tirana e le due ski route San Pietroburgo e Varsavia. "Wizz Air - commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport - amplia così il proprio network internazionale aprendo una rotta che non era mai stata operata prima da Torino: questo consente al nostro territorio di essere collegato direttamente per la prima volta con la Macedonia. Wizz Air ha aumentato i propri impegni sul nostro aeroporto in maniera esponenziale negli ultimi due anni, passando da 2 voli dell'estate 2019 ai 12 del prossimo inverno; dopo essere cresciuta in termini di destinazioni e traffico sul network nazionale nel corso della stagione estiva 2021, (ANSA).