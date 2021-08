Vercelli: Comune vende 70 mila mq di terreni ad Amazon

(ANSA) - VERCELLI, 26 AGO - Il Comune di Vercelli ha approvato una delibera con cui mette a disposizione di Amazon un terreno adiacente all'attuale centro di distribuzione MXP3.

L'amministrazione precisa che si tratta di un lotto di 40.000 metri quadri di terreno nelle vicinanze dell'attuale insediamento, e di altri 30.000 che saranno adibiti alle aree a servizio sempre di Amazon. "La sede Amazon amplierà la propria estensione - precisa il sindaco Andrea Corsaro - e questa è una notizia significativa per la città perché verrà creato nuovo lavoro. Inoltre questa nuova importante operazione avrà un riscontro economico significativo, perché porterà nelle casse dell'ente 1,4 milioni di euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione e 900.000 euro per la vendita del terreno - spiega Corsaro -. Soldi che potranno essere impiegati per la messa in sicurezza degli edifici comunali e per il miglioramento dei servizi".

Dal Comune sottolineano che il 2 settembre verrà organizzata una visita alla sede per approfondire i dettagli relativi all'ampliamento e per illustrare il programma dei festeggiamenti per il quarto anniversario dell'insediamento a Vercelli.