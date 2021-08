Terzo Valico: nuovo impianto gestione traffico a Novi Ligure

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 26 AGO - Ci si prepara al traffico ferroviario del Terzo Valico a Novi Ligure (Alessandria) con l'entrata in funzione di un nuovo apparato computerizzato di gestione e controllo sulla linea Torino-Genova.

L'investimento - spiegano da Rfi (Rete ferroviaria italiana) - è di sette milioni di euro. "Le opere - spiega la società - sono state realizzate internamente con i nostri tecnici che hanno lavorato alla progettazione, realizzazione e messa in esercizio degli impianti, riportando così all'interno dell'azienda tutte le attività che in precedenza erano affidate alle imprese appaltatrici".

Per aggiornare i sistemi tecnologici ci saranno variazioni alla circolazione sulle linee Torino-Genova-Salerno e Genova-Arquata Scrivia-Novi Ligure nella giornata di sabato 28 agosto. In particolare, i treni Intercity Genova-Torino 512 e Torino-Genova 507 saranno cancellati, i regionali Genova-Arquata Scrivia-Novi Ligure sono sostituiti con bus tra Novi e Arquata, quelli Genova-Torino con il bus tra Alessandria e Genova. (ANSA).