Guasto in seggiovia, soccorsi due passeggeri nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Soccorso a due passeggeri di una seggiovia rimasta bloccata per un guasto in Valle Po, al Pian Munè, nel Comune di Paesana (Cuneo). L'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Sasp) ha portato in salvo due persone bloccate sul seggiolino verso la metà superiore dell'impianto a fune. Una squadra di tecnici, giunti sul posto via terra, si è calata lungo il cavo della seggiovia ha raggiunto i passeggeri e li ha portati, illesi, al suolo.

Nella mattinata il Sasp era intervenuto altre due volte in Valle Po, in elicottero: la prima per trasportare in ospedale un alpinista colto da malore al Rifugio Quintino Sella, sotto il Monviso, a 2.640 metri di altitudine; la seconda, più a valle, per soccorrere un escursionista caduto lungo il sentiero tra il Lago Grande e il Pian del Re, nel territorio di Crissolo (Cuneo). (ANSA).