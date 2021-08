Droga: 53 kg hashish in un armadio, arrestato 54enne

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Nell'armadio da spedire da Moncalieri a Palermo erano nascosti 53 kg di droga. La scoperta, nel Torinese, è dei carabinieri, che hanno arrestato un uomo di 54 anni e denunciato a piede libero i due presunti complici. A dare l'allarme sono stati gli operatori della società di spedizioni di Orbassano cui era stato affidato il carico: il peso era differente da quello indicato nella bolla di accompagnamento. I militari della compagnia di Moncalieri hanno recuperato i 53 kg di hashish, chiusi in buste di plastica termosaldate e infilati in due scomparti segreti. Nel box della casa del 54enne sono stati trovati altri 2 kg della stessa sostanza. Il valore commerciale dello stupefacente è stimato in 250 mila euro. (ANSA).