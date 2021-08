Crollo palazzina, lutto cittadino per funerali Aron

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Il giorno in cui a Torino saranno celebrati i funerali del piccolo Aron, il bimbo di 4 anni morto nel crollo di una palazzina in via Bramafame, sarà proclamato in lutto cittadino. L'iniziativa è della sindaca, Chiara Appendino.

Lo si è appreso in ambienti di Palazzo Civico. L'assessore comunale Marco Giusta ha incontrato oggi i genitori di Aron.

L'incontro è stato preceduto, in mattinata, da una telefonata della sindaca Chiara Appendino.

La coppia ha comunicato l'intenzione, una volta ottenuto il nulla osta dalla procura, di celebrare i funerali a Torino. Il Comune, come proposto dalla sindaca Chiara Appendino, si farà carico delle spese delle esequie e continuerà ad assicurare una soluzione abitativa in housing sociale per il tempo necessario alla famiglia per trovare un appartamento. Sarà anche assicurata la fornitura di beni di prima necessità (come alimenti e vestiti) andati perduti nel crollo. (ANSA).