Ambiente, perdita di acido cloridrico alla Hydrochem

(ANSA) - PIEVE VERGONTE (VCO), 26 AGO - Perdita di acido cloridrico, questa mattina, allo stabilimento Hydrochem di Pieve Vergonte (VCO), in Ossola. E' stata segnalata all'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) una nube bianca con odore di acido.

''La nube - scrive Arpa in una nota - è stata generata da un incidente alla ditta Hydrochem di Pieve Vergonte, che ha avuto una perdita di acido cloridrico da un serbatoio. I tecnici dell'Agenzia hanno effettuato delle misurazioni in campo, all'interno del sito della ditta nei pressi della sezione produttiva e nei pressi dell'impianto di raccolta acque di raffreddamento, con strumentazione da campo. Non si sono rilevate situazioni critiche''. (ANSA).