Torinese Polliotto tra 100 italiane selezionate da Forbes

Fra le cento donne italiane di successo selezionate dalla rivista economica internazionale 'Forbes' per il 2021 c'è anche Patrizia Polliotto, avvocato d'impresa torinese che annovera in curriculum prestigiosi incarichi in realtà pubbliche e private.

Un riconoscimento ambito, quello della nota rivista statunitense economica di fama mondiale fondata nel 1917, attribuito anche alle professioniste attive ad altissimo livello in fondazioni e imprese sanitarie.

"Per un legale d'impresa - rivela Patrizia Polliotto - essere parte di board importanti costituisce sempre un'opportunità di crescita. Ed è per me motivo di fierezza ricoprire in questo frangente storico il ruolo di presidente dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, eccellenza ospedaliera del Gruppo San Donato, primo gruppo sanitario privato italiano. Sono grata e onorata di questa menzione, un incoraggiamento a proseguire con dedizione ancora maggiore sulla strada sin qui percorsa".

