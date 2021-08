Tim Roth ospite del Museo di Torino il 30 agosto

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - L'attore e regista britannico Tim Roth, candidato all'Oscar per 'Rob Roy', sarà protagonista lunedì 30 agosto al Museo Nazionale del Cinema di Torino di una masterclass aperta al pubblico. Già protagonista al Festival di Cannes - al fianco di Vicky Krieps in Bergman Island di Mia Hansen-L›ve - e in concorso alla 78/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia con Sundown di Michel Franco, sarà accompagnato da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, e da Grazia Paganelli.

Durante il suo soggiorno torinese, Roth visiterà il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana e 'Photocall.

Attrici e attori del cinema italiano', la mostra fotografica a cura di Domenico De Gaetano e Giulia Carluccio, che ripercorre oltre un secolo di cinema italiano attraverso i corpi e i volti delle attrici e degli attori che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

I biglietti per la serata saranno in vendita da giovedì 26 agosto, a 11 euro + diritti di prevendita, online su www.museocinema.it. I posti sono limitati. (ANSA).