Torino ospiterà congresso mondiale degli esperantisti

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Torino è stata scelta dal direttivo dell'Associazione Mondiale Esperantista (UEA) per il 108° Congresso Mondiale, in programma dal 29 luglio al 5 agosto 2023.

L'assise si terrà presso il Politecnico di Torino alla presenza di oltre 2.000 studiosi e letterati dell'esperanto, la lingua universale ideata per facilitare le comunicazioni internazionali tra i popoli.

Nei prossimi giorni, dal 27 al 30 agosto, il presidente dell'Associazione Internazionale degli Esperantisti, il prof.

Duncan Charters, soggiornerà a Torino per visitare il Politecnico, alcune strutture alberghiere e la città, dopo aver partecipato al Congresso Italiano di Esperanto che ha luogo ad Assisi.

Charters è professore di lingue straniere presso il College Principia adElsah (Illinois). Conferenziere su lingue straniere presso l'Università statale di Humboldt ad Arcata (California), ha insegnato in regolari programmi estivi di molti altri Colleges ed Università.

La candidatura del capoluogo piemontese è stata presentata da Michela Lipari, già presidente della Federazione Esperantista Italiana e responsabile organizzazione Congressi ed Eventi, con il supporto di Turismo Torino e Provincia Convention Bureau che ha preparato il dossier di candidatura e assistito i referenti dell'associazione internazionale in sopralluogo e durante le visite tecniche. Fattore determinante per la scelta della città della Mole, l'incentivo economico del pacchetto "Torino per i tuoi eventi": un'iniziativa dell'ATL torinese per attrarre congressi in città, sostenuta dalla Camera di commercio di Torino.

Si stima che il congresso mondiale degli esperantisti porterà ad una ricaduta economica diretta sul territorio pari a circa 3 milioni e mezzo di euro. (ANSA).