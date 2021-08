Recuperati i 12 scout di Pietra Ligure bloccati dalla nebbia

(ANSA) - BOBBIO PELLICE (TORINO), 24 AGO - Sono spaventati, stanchi, ma in buone condizioni di salute i 12 scout del gruppo di Pietra Ligure (Savona) soccorsi oggi pomeriggio sul monte Granero, tra val Pellice e valle Po, da vigili del fuoco, soccorso alpino e 118. Durante l'escursione sono stati sorpresi dalla nebbia, che li ha costretti a fermarsi e chiedere aiuto.

Solo in serata, verso le 21, i soccorritori, approfittando di una finestra di bel tempo, sono riusciti a raggiungere il gruppo e trasportarlo in elicottero con tre voli differenti. Stanotte saranno ospitati nel salone polivalente di Crissolo (Cuneo), messo a disposizione dal Comune. (ANSA).