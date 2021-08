Lapo Elkann, CR7 è della Juventus, c'è poco rispetto"

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - "CR7 è un giocatore della Juventus F.C. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina".

Lapo Elkann risponde così a Khalifah Bin Hamad Al Thani, esponente della famiglia proprietaria del Psg il quale ha postato una fotografia di Ronaldo con la casacca della squadra parigina insieme a Leo Messi. "Se cambierà squadra, ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta - aggiunge Elkann sul proprio profilo Twitter - e poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni". (ANSA).