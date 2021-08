Musica: Negrita chiudono tour a Castagnole Lanze

Dopo 22 date i Negrita hanno chiuso il tour 'La Teatrale', a Castagnole delle Lanze (Asti), nell'ambito del festival Contro. Pau e compagni, che hanno modificato gli arrangiamenti delle loro canzoni per adattarle ad un tour più intimista, date anche le restrizioni anti Covid che 'costringono' gli spettatori a rimanere seduti, hanno snocciolato i loro grandi successi di 25 anni di carriera.

"Siamo i Negrita e facciamo rock and roll - hanno sottolineato - anche se questo tour è più 'teatrale', non muovetevi dalle vostre sedie".

"Ormai - ha ribadito il leader Pau - siamo di casa nell'Astigiano. Abbate (l'organizzatore del Festival), ci ha dato fiducia dal 1994 quando non ci conosceva nessuno".

Per la band aretina anche una sorpresa nel dopo concerto. Una coppia di sposi, ha noleggiato un pulmino e, con alcuni invitati, si è recata, in abito da cerimonia, al concerto brindando con loro nel backstage.