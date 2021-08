Covid: 177 nuovi casi in Piemonte, in crescita i ricoveri

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Sono 177 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Piemonte. La quantità corrisponde all'1,5% dei 11.545 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 78.

Dall'inizio della pandemia il totale è 374.856.

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta invariato (12) mentre crescono (+7) i ricoveri in altri reparti, che diventano 140.

L'unità di crisi ha segnalato un decesso (non avvenuto oggi). Il totale è 11.710. (ANSA).