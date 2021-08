Allegri, Ronaldo? si e' messo a disposizione

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "La panchina di Cristiano Ronaldo? Ho parlato con lui prima della partita, vista la condizione e il momento della stagione, gli ho detto che era meglio partire dalla panchina, in una partita in cui serviva poi subentrare.

Lui si e' messo a disposizione, come tutti". Cosi' Massimiliano Allegri ha spiegato l'esclusione dai titolari del portoghese, a Udine . "Cristiano Ronaldo sta bene - ha aggiunto a Dazn il tecnico della Juve - E' entrato e ha fatto bene, aveva anche segnato...Le partite sono tante, dovro' gestire lui come tutti gli altri. E con la possibilita' dei cinque cambi, che per me sono una novita' assoluta". (ANSA).