Afghanistan: a Settimo T.se 94 profughi, 42 sono bambini

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Sono 94 i profughi afgani ospitati a Settimo Torinese nel centro Fenoglio. Tra di loro, come informa l'amministrazione comunale, ci sono "42 bambini, alcuni molto piccoli, i loro genitori e, in qualche caso, altri parenti".

I profughi "dovrebbero fermarsi al Fenoglio una decina di giorni per poi spostarsi in vari Comuni nei progetti di accoglienza già attivi".

"Moltissimi settimesi - spiega sui social l'amministrazione comunale - hanno dato la loro disponibilità ad aiutare fornendo vestiti, giocattoli e altro. Un bellissimo gesto di cui la Città può andare orgogliosa. Tuttavia, per evitare di acquistare o donare materiale in eccesso, il Comune ha chiesto alla Croce rossa, che gestisce il Centro, un elenco di materiale di cui c'è necessità" che è consultabile sul sito di Fondazione Comunità Solidale.

"In mezzo a tante parole scritte e dette in queste ore - ha scritto su Facebook il sindaco Elena Piastra - ricevi la lettera di un bimbo: 'Vorrei sapere se le famiglie dei profughi afgani verranno messe insieme. Sono preoccupato'. Ecco, alla fine sta tutto qui. Fare scelte che saranno giudicate dai bambini".

(ANSA).