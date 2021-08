Sicurezza: controlli anti-rave nell'Alessandrino

(ANSA) - FRASSINETO PO, 21 AGO - Controlli mirati in provincia di Alessandria per evitare rave party come quello dei giorni scorsi nella zona di Viterbo sono stati messi a punto dalle forze dell'ordine. La questura alessandrina ha organizzato pattuglie dedicate per fare in modo che le persone controllate nei giorni scorsi nella zona di Casale Monferrato, dirette a Frassineto e Ticineto Po con casse e palcoscenici da montare, non si riorganizzino per un'altra festa clandestina sul territorio. Negli ultimi anni l'area a ridosso del Po è spesso stata trasformati in un ritrovo per rave party.

Trenta uomini e dieci mezzi dei carabinieri, sia in uniforme che in borghese, stanno controllando la zona insieme all'Unità cinofila e ad altri agenti della questura.

Nei giorni scorsi sono state identificate trecento persone, provenienti da ogni parte d'Europa: così i carabinieri, insieme agli agenti della polizia stradale e municipale, sono riusciti a sventare il rave party di Ferragosto. Dall'11 del mese hanno cominciato ad avvistare e fermare camion e camper, poi un furgone con attrezzature per un palco e le casse. In totale hanno controllato 294 persone, di cui 92 stranieri, e 163 veicoli (uno è stato sequestrato, uno sottoposto a fermo amministrativo). (ANSA).