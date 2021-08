Incendi: un ettaro di bosco in fiamme nell'Acquese

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 AGO - Cinque ore di lavoro per nell'Acquese, in provincia di Alessandria, per i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio di una zona boschiva in località Cavalli, nella frazione Turpino di Spigno Monferrato, al confine con la provincia di Savona.

L'allarme è scattato intorno alle 22 di ieri sera. Le fiamme si sono estese per più di un ettaro e mezzo di macchia mediterranea, delimitata da noccioleti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Acqui Terme e i volontari Aib, si sono portati i carabinieri della Stazione locale.

