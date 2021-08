Green Pass: locali chiusi e clienti multati a Biella

(ANSA) - BIELLA, 21 AGO - Due locali multati e con attività sospesa per 5 giorni, sei avventori costretti a pagare una sanzione di 400 euro perché non erano in possesso di green pass.

E' il bilancio di una serie di controlli svolti la notte scorsa nei locali biellesi.

I carabinieri di Biella e Cossato hanno verificato le generalità di oltre 40 persone presenti negli ambienti al chiuso rilevando, oltre ai 6 clienti irregolari anche la mancata attuazione dei protocolli covid. (ANSA).