Criminalità: tenta furto in villa, arrestato nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Ha tentato di svaligiare una villa, approfittando dell'assenza del proprietario partito per qualche giorno di vacanza, ed è stato arrestato dai carabinieri. E' successo a Fiorano Canavese (Torino). Le manette sono scattate per un albanese di 35 anni.

Alle forze dell'ordine era arrivata una segnalazione per dei rumori sospetti. I militari della stazione di Ivrea e del Nucleo operativo radiomobile hanno notato, una volta sul posto, che la porta d'accesso era divelta; sono entrati nell'abitazione e hanno bloccato l'uomo, che ha tentato di fuggire scavalcando una finestra al piano superiore e che ha ingaggiato una colluttazione servendosi di una barra metallica.

Prima dell'arrivo dei carabinieri il trentacinquenne era quasi riuscito a smurare la cassaforte, al cui interno erano custoditi denaro e preziosi per oltre 50 mila euro. (ANSA).