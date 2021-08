Cade in acqua agli orridi di Premia, ferita

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 21 AGO - Una donna di 26 anni è scivolata nelle acque del fiume Toce negli orridi di Maiesso, nel territorio del Comune di Premia (Vco), ed è rimasta ferita in modo giudicato non grave. Si tratta del terzo incidente in meno di una settimana. Ieri erano caduti in acqua un bimbo di 8 anni con la madre (entrambi illesi), e il 18 agosto è una turista varesina di 41 anni è morta dopo precipitata da una roccia per decine di metri. In questo periodo sono numerose le persone che si concedono un'escursione nella zona degli orridi, profonde gole scavate al Toce nel corso dei secoli. Il sindaco di Premia, Fausto Braito, ha esortato alla prudenza. (ANSA).