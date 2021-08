Maltempo: sindaco Crodo, servono interventi urgenti sul Toce

(ANSA) - CRODO (VCO), 20 AGO - Tre esondazioni del fiume in un anno e mezzo: il sindaco di Crodo, Ermanno Savoia, scrive alla Regione per chiedere interventi urgenti. Il problema è il fiume che ha causato criticità a più riprese; l'ultima il 13 luglio 2021, quando è uscito dagli argini, allagando una vasta area dove sorgono case, attività agricole e centrali idroelettriche.

Episodi che si ripetono nel piccolo comune della Valle Antigorio, in Ossola.

''Criticità che purtroppo, con cadenza sempre più frequente, interessano il territorio comunale di Crodo - scrive Savoia - causano l'isolamento di alcuni nuclei abitativi, e ingenti danni alle attività agricole presenti nella zona. Ed inoltre la zona interessate vede la presenza di impianti di produzione dell'energia elettrica che rivestono interesse, non solo locale, ma anche internazionale''.

Savoia chiede ''interventi urgenti di asportazione il materiale che si è depositato nel letto del e la realizzazione di difese spondali. Interventi già condivisi anche dall'assessore regionale Gabusi dopo un suo sopralluogo'' (ANSA).