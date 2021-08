Lotta all'emergenza cinghiali, Regione andrà all'Ispra

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - Nei prossimo giorni verranno definite le linee guida per contrastare l'emergenza ungulati, in particole i cinghiali, in Piemonte. L'assessore regionale Marco Protopapa, che ha le deleghe di Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, accompagnato dal presidente della commissione del consiglio regionale Claudio Leone e dai funzionari dell'assessorato nei prossimi giorni si recherà a Roma, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la stesura del documento.

L'incontro fa seguito "all'accurato lavoro e confronti sul tema della gestione degli ungulati che hanno coinvolto anche le Province e le Prefetture dell'intero territorio regionale.

Le linee guida - sottolinea l'assessore Protopapa - "sarà una risposta concreta all'impegno preso in Consiglio Regionale su due ordini del giorno di maggioranza e dell'opposizione e lo sarà nei confronti dei Sindaci e soprattutto degli agricoltori della nostra regione, sperando in una totale condivisione con l'ISPRA e mettendo come priorità lo stato emergenziale in cui ci troviamo". (ANSA).