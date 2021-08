In Piemonte calo ricoverati Covid, 250 nuovi casi

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - Cala il numero dei ricoverati con il Covid in Piemonte. In terapia intensiva -1 rispetto a ieri, il totale scende a 13, negli altri reparti - 11, totale a 128. I nuovi casi sono 250, con un tasso dell'1,2% rispetto ai 20.891 tamponi diagnostici (16.396 antigenici) con una quota del 47,2% di asintomatici. Un decesso, relativo ai giorni scorsi, totale delle vittime da inizio pandemia a 11.707.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.380, i guariti +164.

(ANSA).