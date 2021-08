Torna l'anticiclone nord-africano, più caldo da venerdì

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Anticiclone nord-africano in rimonta anche sul Piemonte. Da domani pomeriggio - sono le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - temperature in aumento, con massime di nuovo a 30-32 gradi. Non sono previsti, tuttavia, eccessi di calore. Lo zero termico risalirà, sui versanti a sud, a 4.200 metri di altitudine. Oggi possibili rovesci sparsi sulle aree montane e pedemontane, possibile qualche pioggia isolata domani, mentre da sabato le precipitazioni dovrebbero essere assenti almeno per qualche giorno. (ANSA).