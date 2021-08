Vaccini: fino al 31 agosto accesso diretto per tutti

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Da oggi fino al 31 agosto il Piemonte consentirà l'accesso diretto a tutte le fasce d'età in alcuni degli hub del territorio piemontese per i vaccini contro il Covid. L'elenco è consultabile sul sito della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/do cumenti/2021-08/hub_vaccinali-_accesso_diretto_over_12.pdf.

Il Piemonte era già stato il primo ad avviare, dal 26 luglio, l'accesso diretto per la fascia 12-19 anni che dal 16 agosto è stata prevista dalla struttura commissariale del generale Figliuolo in tutta Italia. Per agevolare le vaccinazioni dei giovani proseguiranno comunque in Piemonte fino alla fine di agosto anche specifici open days su tutto il territorio. (ANSA).