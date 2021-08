Morta donna caduta in acqua alle Marmitte dei Giganti in Ossola

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - E' morta la donna di Cadrezzate (Varese) caduta ieri pomeriggio in acqua alle Marmitte dei Giganti, in valle Antigorio, in alta val Ossola. La vittima aveva 41 anni ed era caduta mentre camminava nella zona dove le acque del fiume Toce hanno scavato profondi orridi che sono meta di turisti. A soccorrerla alcune persone che si trovavano in zona, che l'hanno estratta dall'acqua e affidata alle cure del personale sanitario. Un elicottero l'ha trasferita alle Molinette Torino in codice rosso. Nella tarda serata di ieri è deceduta. (ANSA).