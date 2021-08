Con sabbia del Sahara polveri sottili oltre soglia limite

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Le sabbie del Sahara trasportate dall'anticiclone africano dei giorni scorsi ha fatto salire la concentrazione delle polveri sottili pm10 in Piemonte. Tra il 14 e il 16 agosto le centraline di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno rilevato valori superiori alla soglia massima giornaliera, fissata a 50 microgrammi al metro cubo. Il limite è stato superato ad Alessandria (51), Novara (59) e Vercelli ( 62 μg/m3 ).

In altre stazioni i dati erano alti, rispetto ai riferimenti del periodo, - spiega Arpa - ma non hanno superato il limite ad esempio Tortona (50), Chieri (49), Torino Rebaudengo (47).

Per le caratteristiche delle polveri sahariane è aumentata la concentrazione di Pm10 ma non della frazione più fine, pari a 2,5 microgrammi al metro cubo.. (ANSA).