Calcio: Juve, per Locatelli 25 mln più 12,5 di bonus

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Manuel Locatelli ha firmato oggi pomeriggio il contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2023. L'ufficialità è stata data dal club bianconero che ha pubblicato la foto della firma con il vicepresidente Pavel Nedved.

La formula è quella del prestito gratuito per due anni, poi scatterà l'obbligo del riscatto da parte della Juventus. Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva - informa la Juventus - è pari a 25 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti bonus fino a 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi (ANSA).