Real Madrid: Ancelotti, mai pensato di far ingaggiare Ronaldo

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio affetto e il mio rispetto. Ma non ho mai pensato di farlo ingaggiare. Guardiamo avanti. # HalaMadrid".

Con questo tweet dal proprio profilo personale, Carlo Ancelotti smentisce di stare facendo pressioni sulla dirigenza del Real per far tornare Cristiano Ronaldo nel club 13 volte campione d'Europa. CR7 rimarrà quindi alla Juve, a meno che non si concretizzi la pista Psg in caso di trasferimento di Mbappé al Real. (ANSA).