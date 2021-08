Covid: in Piemonte 205 nuovi casi, tasso positivi all'1,4%

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - In Piemonte sono 205 i nuovi casi di Covid comunicati oggi dalla Regione, con una quota di positività dell'1,4% rispetto ai 14.653 tamponi diagnostici processati (9.244 antigenici). I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (+ 1 rispetto a ieri), negli altri reparti 132 ( + 5) Le persone in isolamento domiciliare sono 3.222. Non è stato registrato alcun decesso e i nuovi guariti sono 231. (ANSA).