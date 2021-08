Alluvione: chiuso ultimo cantiere su statale Colle di Nava

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - E' nuovamente percorribile senza limitazioni la statale 28 del Colle di Nava, danneggiata dall'alluvione dell'ottobre 2020. Anas ha rimosso l'ultimo dei tre sensi unici alternati attuati per consentire i lavori di ricostruzione e consolidamento della sede stradale e delle scogliere sul fiume Tanaro. I cantieri erano stati attivati al km 67,800 della statale, nel comune di Bagnasco, e ai km 86,450 e 93,300, entrambi nel comune di Ormea, in provincia di Cuneo.

Il provvedimento di ripristino della viabilità senza limitazioni lungo l'intero asse della statale - spiega Anas - "è stato preso al fine di fluidificare la circolazione in concomitanza con i grandi spostamenti estivi e ha richiesto la riorganizzazione delle aree di cantiere oltre alla rapida esecuzione di alcune lavorazioni in vista, in particolare, del Ferragosto. Le ultime finiture e le lavorazioni localmente residue, tra cui il rifacimento della pavimentazione lungo il tratto e la posa delle barriere laterali, saranno programmate al termine del picco di traffico d'esodo". (ANSA).