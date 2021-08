Universiadi: siglata intesa con Fisu, via a lavori per 2025

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - "Finalmente le Universiadi non sono più un'idea astratta o un'ipotesi ma una realtà confermata e consolidata e per questo dobbiamo anche ringraziare l'impegno del Governo che non ci ha fatto mancare il suo supporto". Così l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca dopo l'intesa siglata con la Fisu per ufficializzare il via ai lavori per le Universiadi Invernali del 2025. "Siamo felici di questo grande risultato - afferma Ricca - che come Regione abbiamo deciso di ottenere combattendo giorno per giorno. La Regione ha deciso di investire, anche economicamente, in questo grande evento perché crede nel fatto che possa diventare occasione di crescita per il nostro territorio. Da domani - assicura - inizieremo a lavorare senza sosta per fare in modo che la competizione universitaria che ospiteremo porti lustro e ricadute positive sul Piemonte e su Torino". (ANSA).