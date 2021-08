Covid: Piemonte, 9 pazienti gravi su 11 non vaccinati

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - Nove degli 11 ricoverati nei reparti di terapia intensiva negli ospedali del Piemonte sono pazienti non vaccinati, gli altri due sono vaccinati ma "con un quadro clinico serio per patologie pregresse". Inoltre, dei 127 ricoveri in terapia ordinaria oltre il 70% riguarda pazienti non vaccinati. Lo precisa, in una nota, la Regione Piemonte.

Il 10% dei ricoverati attuali in terapia ordinaria - informa ancora la Regione - "rischia un aggravamento del proprio quadro clinico con passaggio in terapia intensiva, e in questo caso si tratta di pazienti tutti non vaccinati". (ANSA).