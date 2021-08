Al via in Valle Vigezzo nona edizione di 'Sentieri e pensieri''

Don Luigi Ciotti, Marino Bartoletti, Jacopo Veneziani, Stefano Zecchi, Maurizio Lastrico, Anna Zafesova, Annalisa Cuzzocrea, Cinzia Scaffidi, Bruno Gambarotta, Francesco Vecchi, Roberto Morgese, Benito Mazzi,, Gino Vignali, Stefania Auci, , Marco Balzano e Davide Longo: sono gli ospiti del festival letterario ''Sentieri e Pensieri'', che si svolge a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, da giovedì 19 a mercoledì 25 agosto.

La rassegna letteraria, diretta da Bruno Gambarotta e organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore (VCO), è alla sua nona edizione S'inizia mercoledì 18 agosto alle 18: si parlerà del "Perché parliamo Italiano": perché a confluire nell'italiano fu il volgare fiorentino e non invece i dialetti romanesco o bergamasco? Perché la nostra è stata la più ritardataria delle nuove lingue europee, francese, spagnola, anch'esse derivanti dal latino? Questi e altri ancora sono gli spunti del viaggio compiuto dalla nostra lingua, un viaggio con l' hobbista della carta Raimondo Caliari. Attesa per la serata di venerdì 20 agosto, alle 18, con uno degli ospiti più interessanti di questa edizione, don Luigi Ciotti, che presenterà il suo ultimo libro edito da Giunti, "L'amore non basta".