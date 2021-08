Maltempo: caldo ha ore contate, allerta gialla per temporali

(ANSA) - TORINO, 15 AGO - Il caldo di questi giorni ha le ore contate. L'anticiclone africano comincia a cedere nella sua parte più settentrionale, ad opera di una perturbazione in arrivo dal nord Atlantico. Da stasera sono attesi rovesci e temporali, più probabili sulle zone a nord della regione dove non si escludono le grandinate tra la notte e il mattino di domani.

L'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso una allerta gialla per temporali sulle zone settentrionali e nord orientali dove i fenomeni dal tardo pomeriggio e nel corso della notte potranno essere localmente forti. Una rotazione delle correnti in quota dai quadranti settentrionali attiverà condizioni di foehn nel corso della giornata di domani, che determineranno un calo delle condizioni di disagio per caldo. (ANSA).