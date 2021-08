Coppa Italia: Torino all'esordio, Singo 'siamo pronti'

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - "Quella di domani è una gara speciale, la prima della stagione. Dobbiamo fare le cose bene.

Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister. E dobbiamo vincere". Alla vigilia dell'esordio stagionale del Torino in Coppa Italia, contro la Cremonese, Wilfried Singo ha le idee chiare. Reduce dall'esperienza alle Olimpiadi di Tokyo, conclusa con l'eliminazione della sua Costa d'Avorio ai quarti di finale, il giovane granata si dice "pronto" per la nuova stagione.

Allo stadio Olimpico Grande Torino, domani sera torneranno i tifosi, che dovranno esibire un Green pass valido o, in alternativa, un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore o un certificato di guarigione dalla malattia negli ultimi sei mesi. Sono circa 4 mila i biglietti già venduti. Probabili le defezioni di Bremer, alle prese con i postumi di un infortunio alla caviglia, di Ansaldi e Verdi, fermati da problemi muscolari, Juric dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 visto nelle amichevoli. In attesa di rinforzi di mercato e di capire come si concluderà la telenovela Belotti: il capitano ha il contratto in scadenza tra un anno e il presidente Cairo gli ha proposto il rinnovo a cifre importanti, ma l'attaccante non ha ancora sciolto le riserve, anche se alla sua porta non sembra esserci una fila di pretendenti. (ANSA).