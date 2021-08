Spacciavano eroina e hashish trai boschi del Sesia,6 arresti

(ANSA) - VERCELLI, 13 AGO - In un solo giorno arrivavano a guadagnare anche 15mila euro al giorno. Sei persone, due italiani e quattro marocchini, sono stati arrestati dalla polizia. Sono accusati di gestire un ricco giro di droga tra i boschi nei pressi del fiume Sesia, al confine tra le province di Vercelli e Novara. Nel corso della complessa operazione 'Casa Verde', gli agenti della Questura di Vercelli hanno identificato una trentina di tossicodipendenti, clienti della banda, provenienti dalle province di Vercelli, Novara, Biella e Verbania.

I sei arrestati sono due pregiudicati italiani di 27 e 49 anni residenti in provincia di Novara, due cittadini marocchini fermati a Mantova e a Milano e altri due marocchini bloccati al casello di Milano Ghisolfa. Gestivano un florido mercato della droga nei boschi a cavallo delle province di Vercelli e Novara, con 'giornate lavorative' che partivano alle 10 e proseguivano fino a notte inoltrata.

Nelle zone boschive in cui avveniva la vendita della droga, eroina e hashish in particolare, erano presenti oltre ai pusher anche numerose vedette, che segnalavano in tempo l'arrivo delle forze dell'ordine. Il luogo dello spaccio era stato teatro di altre operazioni condotte dalla Squadra Mobile della polizia di Vercelli nel 2020, che avevano permesso di smantellare altre bande di criminali dedite alla vendita di droga per acquirenti provenienti anche da fuori provincia. (ANSA).