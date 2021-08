Nessun decesso da Covid in Piemonte, più guariti che positivi

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - Nessun decesso di persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove i ricoveri diventano 124: sette in terapia intensiva (+2) e 117 negli altri reparti (+3). L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 280 nuovi casi di persone positive al Covid-19, l'1,4% dei 20.198 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 103 (36,8 %). I guariti sono 282. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159 (-7), mentre gli attualmente positivi sono 3.283 (-2).

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.591 positivi, i decessi restano 11.704 e 357.604 i guariti.

Dei sette pazienti ricoverati in terapia intensiva in Piemonte a causa del Coronavirus, sei non vaccinati. Il settimo ha completato il ciclo vaccinale, ma si tratta di un paziente con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete. Lo rende noto la Regione piemonte. Dei 117 in terapia ordinaria, 77 non sono vaccinati; i 40 vaccinati invece sono tutti paucisintomatici. (ANSA).