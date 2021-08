Federalberghi, si rivedono turisti stranieri a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - Il turismo sempre più "indecifrabile e frammentario", come sostengono gli stessi albergatori, fa registrare, a sorpresa, un andamento piuttosto positivo a Torino nelle prime settimane di agosto. A fronte di un luglio da bassi numeri, anche per via dell'assenza di congressi ed eventi, e di un agosto molto difficile nel 2020, con un'occupazione degli alberghi aperti al 35% (molti però erano chiusi).

"E' impossibile ora parlare di numeri - dice Fabio Borio, presidente di Fedetarberghi Torino - ma sicuramente a Torino c'è movimento e sono tornati gli stranieri, soprattutto francesi, tedeschi e olandesi. Ma è un turismo al tempo del Covid, ancora difficile da leggere e che non permette di fare proiezioni di sorta - dice Borio - per lo più sono coppie e famiglie che arrivano in albergo senza prenotare, nella convinzione di trovare posto. Comunque un fenomeno interessante sul quale bisogna riflettere perché questi turisti vengono a Torino 'solo' per gustarsi la città da un punto di vista architettonico e artistico, gastronomico e museale, senza il richiamo di nessun evento particolare a riprova dell'appeal della città. Occorrerà ottimizzare questa esperienza, noi da tempo chiediamo che i grandi eventi, mostre, congressi vengano spalmati lungo tutto l'arco dell'anno. Torino ce la può fare".

"Agosto è sempre stato un mese semivuoto, l'anno scorso poi, dopo il lockdown ci fu anche il fuggi fuggi dalle città - conclude Borio -. Quest'anno si assiste a una tendenza nuova. Ma ci guardiamo bene da fare proiezioni, ormai si vive alla giornata e l'incertezza dettata dal virus la fa ancora da padrone". (ANSA).